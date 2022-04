Apoteosi al Palabanca: la Gas Sales spezza l’incantesimo Trento. I playoff continuano

Clamoroso al Palabanca: la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si riconferma squadra più “pazza” della Superlega e in gara 2 dei quarti di finale playoff scudetto, dopo essere stata sotto 0-2, si risveglia proprio quando il destino di questa sfida da dentro o fuori pareva ormai segnato (Trento si era infatti aggiudicata gara 1 e in caso di nuova vittoria sarebbe volata automaticamente in semifinale), vincendo terzo e quarto parziale per poi portare il discorso al tie break. Qui la squadra di Bernardi, costretta subito ad inseguire, non perde la concentrazione e trova la forza di riagguantare i trentini, giocandosela punto a punto e chiudendo ai vantaggi 24-22.

Piacenza spezza così una maledizione sportiva (l’ultimo successo con Trento risaliva alla vittoria dello scudetto nel 2009) allungando al tempo stessa la serie dei quarti a gara 3, che si giocherà il 9 o il 10 aprile in terra trentina (data ancora da definire). Mvp dell’incontro un monumentale Aaron Russell, decisivo nel prendere per mano la squadra nel momento di maggiore difficoltà.