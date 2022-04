Assigeco, il sogno playoff va alimentato: oggi al Campus arriva Capo d’Orlando

Un turno casalingo da sfruttare ma anche da prendere con le pinze. Nella penultima giornata del girone verde di A2 maschile, l’Assigeco sfida Capo d’Orlando, con il match che si giocherà oggi (domenica 3 aprile) eccezionalmente al Campus di Codogno, vista l’indisponibilità del PalaBanca, occupato dai playoff scudetto di volley.

Palla a due prevista alle 17.00 con ingresso gratuito; gli abbonati avranno la prelazione con accesso dalle 15.30 alle 16.30. In classifica, i biancorossoblù di Stefano Salieri occupano la settima posizione, con quattro punti di margine sulla zona playoff, anche in virtù della vittoria di domenica scorsa nello scontro diretto contro Mantova. Dal canto loro, i siciliani invece vanno a caccia di punti salvezza, a maggior ragione dopo lo scivolone esterno nel recupero di giovedì sul campo della “Cenerentola” Orzinuovi (81-76).

Per l’Assigeco, ancora infermeria affollata con Phil Carr e capitan Luca Cesana indisponibili per infortunio. Il match del Campus sarà anche l’occasione per salutare Baye Modou Diouf, arrivato nella “casa-Assigeco” qualche anno fa per essere poi aggregato al roster di A2 nella stagione 2017-2018.