Calcio Dilettanti in campo: tutte le sfide dall’Eccellenza alla Terza Categoria

Quella di oggi sarà una nuova domenica all'insegna del Calcio Dilettanti: la stagione è entrata ufficialmente nel suo momento clou, con lo spettacolo assicurato più o meno a tutte le latitudini.

ECCELLENZA

“Mission impossible” per il Nibbiano & Valtudone decimato dal Covid, chiamato all’impresa nel confronto interno al cospetto del lanciatissimo Colorno. Giocato ieri l’anticipo tra Modenese e Agazzanese.

PROMOZIONE

Ripresa la vetta in solitaria, la Castellana Fontana ha ora il dovere di marciare ancora più forte all’indirizzo del salto in Eccellenza, rintuzzando a suon di gol e vittorie ogni velleità di nuova rimonta del Tonnotto, oggi di scena a Langhirano. La squadra di Costa è chiamata a mettere a pieno frutto il fattore campo al cospetto dello spensierato Cervo. Il più che interessante derby di giornata si gioca invece a Pontenure, dove la rinfrancata squadra locale dell’ex Dario Bongiorni si preannuncia ostacolo insidioso per la Bobbiese, tornata ad affacciarsi in area playoff. L’Alesenese, a sua volta, può e deve ritrovare il passo da grande nel ballo esterno con la cenerentola Viarolese. Difficile ma non impossibile il compito che attende il Vigolo nella tana del ben più quotato Noceto.

PRIMA CATEGORIA

Con la Sarmatese a riposo, cerca un deciso allungo la capolista Carpaneto Chero, peraltro di scena sul minato campo dello Ziano. Al “Cementirossi” la Pontolliese Gazzola vedrà di non concedere sconti all’ospite Zibello. Al “Puppo” la Spes chiede strada all’altalenante Borgonovese per consolidarsi in area playoff; identiche le mire del discontinuo Sporting Fiorenzuola, che tuttavia non avrà vita semplice a domicilio del Rottofreno in cerca di punti vitali in chiave salvezza. A caccia di una fondamentale boccata d’ossigeno anche la Sannazzarese nel derby esterno col fanalino di coda, ormai spacciato, Podenzano, mentre il Vigolzone vuole continuare la risalita andando a prendersi un risultato positivo in quel Fidenza.

SECONDA CATEGORIA

Girone A

Bobbio 2012 Perino-San Lazzaro

Gragnano-Junior Drago

A.C.Libertas-San Nicolò Calendasco

Rivergaro-Gossolengo Pittolo

San Corrado-Niviano

San Giuseppe-Turris

San Rocco-San Filippo Neri

Girone B

Arquatese-Caorso

Corte Calcio-Salicetese

Lugagnanese-Pro Villanova

Sissa-Virtus San Lorenzo

Club Mezzani-Scanderbeg

Fraore-Vicofertile

Montebello-San Leo

TERZA CATEGORIA

Alseno Calcio-San Polo

Fulgor Fiorenzuola-Travese

Gropparello-Gerbidosipa

Pianellese-Cadeo

Primogenita-Bivio Volante

JD San Giorgio-Lyons Quarto

Virtus Piacenza-B.F. Farini Bettola (ore 17.30)

Vernasca-Folgore si giocherà in posticipo martedì sera (20.30) a Lugagnano