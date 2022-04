Due ori e un bronzo: la Judo Shiai vince il Trofeo internazionale di Genova

Grande risultato per il judo piacentino: la società sportiva Judo Shiai è riuscita a vincere il 32° Trofeo internazionale gran prix di Genova. Asia Sassi ha ottenuto la medaglia d’oro nella classe Juniores 52kg , Thomas Sassi l’oro nella classe Cadetti 46kg e Francesca Trongone il bronzo classe Cadetti 70kg. Tutti e tre sono stati protagonisti di prove superbe.

Hanno partecipato anche Loris e Alex D’Aguanno e Giuseppe Palma, che hanno dimostrato, seppur non siano saliti sul podio, di essere preparati e in grado di partecipare a competizioni di questo spessore internazionale.

