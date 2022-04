Un oro olimpico, uno mondiale e l’entusiasmo dei giovani per la nuova pista

Tra le corse a perdifiato e le urla festanti dei tantissimi ragazzi presenti, è stata inaugurata la rinnovata pista di atletica leggera del campus “Pino Dordoni”.

Un intervento costato circa 300mila euro al Comune di Piacenza.

Sono stati gli Esordienti delle società piacentine Atletica Piacenza, Atletica 5 Cerchi, Atletica Agazzano Baldini, Atletica Fiorenzuola, Libertas Cadeo e Atletica Sannazzaro a testare per primi l’impianto con le gare promozionali.

La nuova pista del “Dordoni”, gestito da Atletica Piacenza e Atletica 5 Cerchi, è di colore verde e più elastica di quella precedente.

Chi meglio di due ex campionissimi per l’inaugurazione? A tagliare il nastro sono stati infatti il presidente della Fidal Stefano Mei, oro europeo nei 10.000 metri nel 1986, e Maurizio Damilano, oro olimpico a Mosca nel 1980 nella 20 km, insieme al sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri e all’assessore allo Sport Stefano Cavalli, a Isabella Dordoni, figlia di Pino, e a Fabrizio Dallavalle e Lorenzo Garganese, rispettivamente presidente di Atletica Piacenza e di Atletica 5 Cerchi.

Testimonial delle competizioni sono state Eleonora Nervetti ed Emma Casati dell’Atletica Piacenza, che hanno personalmente premiato i piccoli vincitori.

