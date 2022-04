La Vittorino fa doppietta ai regionali Esordienti con Giovanni Cornelli

Si chiude con un bilancio estremamente positivo, per la Vittorino da Feltre, la prima parte dei Campionati regionali lombardi di nuoto riservati alla categoria Esordienti A. Le gare maschili e femminili andate in scena lo scorso fine settimana a Milano, infatti, hanno portato sotto i riflettori Giovanni Cornelli, giovane talento della squadra agonistica biancorossa che si è imposto conquistando due medaglie d’oro e altrettanti titoli regionali.

Cornelli ha letteralmente dominato la gara dei 100 dorso, chiusa con l’eccezionale crono di 1’04”,95, infliggendo quasi due secondi di distacco al secondo classificato, Andrea Perego della Dds Milano, che ha conquistato la medaglia d’argento con il tempo di 1’06”,32. Lo stesso copione si è praticamente ripetuto poco più tardi nella prova dei 200 dorso, vinta dal nuotatore della Vittorino da Feltre grazie a un crono finale di 2’20”,04, proprio davanti a Perego che si è dovuto accontentare della piazza d’onore con il tempo di 2’23”,03.

Buoni risultati e ottimi riscontri cronometrici anche per gli altri atleti biancorossi scesi in vasca a Milano ai regionali per Esordienti A, tutti in grado di migliorare i propri primati personali. Raffaele Noè ha gareggiato nei 200 stile libero chiudendo al quindicesimo posto con il tempo di 2’21”,69, e nei 100 farfalla terminando la gara ventiseiesimo in 1’15”,24. Ventesimo posto finale nei 200 dorso, invece, per Riccardo Bertolini (2’41”,60), giunto successivamente trentacinquesimo nei 100 dorso (1’16”,30). Venticinquesimo posto finale, con un crono di 6’29”,52, per Lorenzo Pozzi nei 400 misti, e trentesima posizione per Linda Teruggi nei 200 stile libero con il tempo di 2’33”,36.

La seconda e conclusiva parte dei Campionati Regionali lombardi per Esordienti A si svolgerà, sempre a Milano, il prossimo fine settimana.