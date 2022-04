Traguardo record a Zona Calcio: stasera i gol trasmessi arriveranno a quota mille

Lo splendido fine settimana delle squadre piacentine di Serie C sarà ripercorso questa sera a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in diretta ogni lunedì alle 20.30.

Il Piacenza, con un gol all’ultimo respiro, ha superato l’Albinoleffe e certificato la partecipazione ai play off, mentre il Fiorenzuola, con il perentorio 1-3 sul campo del Legnago, è ormai a un passo dalla salvezza diretta. Proprio i rossoneri saranno in campo mercoledì nel recupero di campionato contro la Juventus Under 23. Di tutto ciò e del turno completo di sabato prossimo si parlerà con gli ospiti in studio, tra cui il vicepresidente rossonero Daniele Baldrighi. E poi immagini, gol e interviste.

Nella seconda parte, ampio spazio al calcio dilettanti, con tutti i campionati entrati nella volata finale, dall’Eccellenza alla Terza categoria. Una curiosità: questa sera i gol trasmessi da Zona Calcio nel corso di questa stagione raggiungeranno quota mille.

Le repliche di Zona Calcio andranno in onda su Telelibertà domani alle 9.00 e alle 17.00.

