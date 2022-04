Il 3-2 con Trento in primo piano a “Volley Piacenza”. Ospiti Russell e Stern

La splendida “maratona” contro Trento è ancora negli occhi di tutti i tifosi. La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha regalato una grande gioia agli appassionati di pallavolo, e adesso è intenzionata più che mai a completare l’opera. I ragazzi di coach Lorenzo Bernardi sono al lavoro per preparare gara 3 di domenica prossima, decisiva per accedere alle semifinali scudetto. Ci racconteranno come stanno vivendo questi giorni due degli “eroi” del 3-2 del Palabanca: Aaron Russell e Toncek Stern saranno infatti ospiti questa sera della puntata di Volley Piacenza #atuttogas”, in onda dalle ore 21 su Telelibertà.

Lo schiacciatore statunitense è stato il vero mattatore del match con ben 33 punti messi a terra, seguito a ruota dall’opposto sloveno che come sempre è entrato a partita in corso lasciando il segno. Insieme a loro, nello studio di Marcello Tassi, ci saranno il team manager Alessandro Fei e Renzo Ciardelli, presidente dei Lupi Biancorossi. Quest’ultimo illustrerà una bella iniziativa di solidarietà a favore del popolo ucraino messa a punto dalla tifoseria insieme alla società della presidente Elisabetta Curti.

Come sempre, tante immagini e grafiche per fare il punto della situazione sui quarti di finale e sulle squadre che sono già passate alle Final Four, con le analisi degli esperti Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport, e di Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.