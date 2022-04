Bakery verso il derby. Campanella: “Siamo a ranghi ridotti ma credo nei ragazzi”

Sarebbe la partita più attesa dell’anno, quella che “vale una stagione”. E questo per diversi motivi: prima di tutto perché i due punti in palio rappresentano una manna per centrare l’obiettivo salvezza, e poi perché il derby è sempre il derby. Un appuntamento attesissimo al quale però la Bakery si presenterà senza poter contare su parecchi elementi importanti, su tutti l’asso americano Anthony Morse, il quale stringerà i denti per rientrare ma il cui utilizzo appare ad oggi davvero remoto.

Coach Federico Campanella non avrà dunque problemi a decidere il quintetto che scenderà in campo, ben più difficile sarà contenere la freschezza e la forza di una squadra – l’Assigeco – in piena lotta per i playoff e con diversi uomini pronti a rientrare.

Una vera montagna da scalare, dunque, per la compagine biancorossa: nonostante però l’emergenza infortuni, il tecnico livornese della Bakery è deciso a tirare fuori il massimo dai suoi ragazzi, come ci ha raccontato stamattina.

