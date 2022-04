Insulti e strattoni all’arbitro: 9 mesi di stop per il mister dello Sporting Fiorenzuola

E’ costato molto caro ad alcuni tesserati dello Sporting Fiorenzuola il turbolento finale di gara di Prima Categoria con il Rottofreno di domenica scorsa (terminata 3-2 a favore del Rottofreno).

Il giudice sportivo ha infatti punito il mister dello Sporting Marcello Agosti con una squalifica di ben nove mesi: il tecnico non potrà più sedersi in panchina sino al 21 dicembre 2022. Come si legge nel comunicato della Figc, Agosti al termine della gara avrebbe “insultato l’arbitro, stringendogli il polso al fine di guardare la durata della partita”. Inoltre, avrebbe “offeso e strattonato l’arbitro”.

Il giudice sportivo ha inoltre qualificato sino all’8 giugno 2022 i giocatori Fabio Orsi e Raffaele Testa per “insulti e minacce all’arbitro”. Anche loro avrebbero stretto il polso al direttore di gara per guardare il tempo di gioco.

Infine, per essersi rivolto con “frasi irriguardose nei confronti dell’arbitro” è stato squalificato sino al 4 maggio 2022 anche il dirigente dello Sporting Luigi Schenardi.