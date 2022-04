I rigori dicono di no alla primavera del Fiorenzuola. Il sogno si infrange in finale

Si infrange in finale il sogno dei giovani ragazzi del Fiorenzuola. I rossoneri giocano bene e creano diverse occasioni – ricordando la prima squadra allenata da mister Tabbiani – però si fanno male da soli, al tredicesimo, regalando la rete del vantaggio a Nocerino che – approfittandosi di un errore in uscita di capitan Marmiroli – porta in avanti la Turris. La partita è bella e combattuta, ma col passare del tempo calano le speranze dei ragazzi allenati da mister Francesco Turrini.

I giovani rossoneri ci credono fino alla fine e – allo scadere – al 92′ riescono a pareggiare i conti proprio con il capitano Marmiroli. Applausi per il suo bellissimo tiro a giro da fuori area. Pallone in rete e pareggio meritato. Fiorenzuola e Turris corrono e ci provano per tutti i tempi supplementari, ma il risultato non cambia. La finale valevole per salire di categoria in Primavera 3 si è quindi decisa ai calci di rigori. Una lotteria andata di traverso ai rossoneri di Turrini che sbagliano tre calci di rigore. Nessun errore invece per i giovani della Turris che alzano la coppa e vincono la finale play off.