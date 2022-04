Carini da urlo: l’atleta della Vittorino vince l’italiano dei 200 farfalla

E’ un risultato di assoluto prestigio quello conquistato oggi pomeriggio, 9 aprile, da Giacomo Carini ai Campionati italiani assoluti di nuoto in vasca lunga, in corso di svolgimento a Riccione. Il forte atleta piacentino, tesserato per la Vittorino da Feltre e il Gruppo Nuoto Fiamme Gialle, si è infatti laureato campione tricolore dei 200 farfalla fermando il cronometro sull’eccezionale tempo di 1’55,53, qualificandosi per i prossimi campionati europei e lasciandosi alle spalle i suoi storici rivali: Federico Burdisso, vincitore della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, e il campione mondiale ed europeo in vasca corta Alberto Razzetti.

Un titolo italiano assoluto – il terzo per Carini nei 200 farfalla in vasca lunga, dopo quelli conquistati nel 2016 e nel 2017, impreziosito dal record italiano – conquistato al termine di una gara avvincente ed entusiasmante caratterizzata da un finale al cardiopalma. Carini, che si era qualificato per la finale con il secondo tempo (1’57”,13) alle spalle di Burdisso (1’56”,84), è stato infatti l’autentico protagonista dell’atto conclusivo che ha assegnato titolo e medaglie. L’atleta piacentino è subito partito forte arrivando con il secondo parziale (25”,52) alla virata dei cinquanta metri dietro a Burdisso (25”,45) e appena davanti a Razzetti (25”,66); momentanea piazza d’onore confermata anche a metà gara (54”,60) con Burdisso ancora davanti (54”,50), ma non alla virata dei centocinquanta metri compiuta da Carini in terza posizione con un ritardo di venti centesimi di secondo. Nell’ultima frazione di gara, però, l’atleta della Vittorino e delle Fiamme Gialle, nonostante una virata non proprio perfetta, ha dato fondo a tutte le sue energie riuscendo a compiere una rimonta entusiasmante in cui in pochi avrebbero scommesso; una rimonta che gli ha consentito di concludere la gara al primo posto (1’55”,53) davanti a Razzetti, medaglia d’argento in 1’55”,79, e a Burdisso salito sul terzo gradino del podio con un crono di 1’56”,16.

“Sono molto soddisfatto della gara – ha ammesso Carini al termine dei 200 farfalla -, del riscontro cronometrico e anche del fatto di essere riuscito a superare in rimonta due fortissimi atleti di livello mondiale come Razzetti e Burdisso. Sono sceso in vasca concentrato e in ottime condizioni fisiche, sapendo di poter fare bene così come in effetti è stato. Ho avuto qualche problema all’ultima virata, ma sono riuscito a superare gli avversari grazie a una condizione fisica ottimale che mi avrebbe anche permesso di limare ancora qualche centesimo di secondo. E’ il mio terzo titolo assoluto in vasca lunga, forse il più entusiasmante per come sono riuscito a conquistarlo; altre volte ho nuotato bene e in condizioni ottimali senza riuscire a centrare risultati prestigiosi. E’ il bello dello sport, che prima o poi premia sempre il lavoro, l’impegno e la costanza”.

E a Carini, in serata, sono subito arrivate le congratulazioni del mondo sportivo piacentino.

“Complimenti a Giacomo per questo suo ennesimo risultato prestigioso – ha dichiarato il Delegato provinciale CONI, Robert Gionelli – conquistato al termine di una gara entusiasmante e di grandissimi contenuti tecnici. Un titolo meritato che ci riempie di orgoglio e che consacra definitivamente Carini come uno dei più forti interpreti mondiali dei 200 farfalla”.

“Dopo aver portato con onore i colori biancorossi alle Olimpiadi di Tokyo – ha commentato il Presidente della Vittorino da Feltre, Gianluigi Tedesco – Giacomo ha regalato alla Vitto un nuovo successo che impreziosisce ulteriormente il palmares sportivo della nostra gloriosa società. In attesa di poterlo degnamente festeggiare al suo ritorno dai campionati italiani, a nome del Consiglio e di tutta la Vittorino rivolgo a Giacomo i complimenti per questo successo che mette anche in luce l’ottimo lavoro svolto da tutti i componenti del nostro staff tecnico”.

Carini tornerà nuovamente in vasca agli italiani assoluti domani, per la staffetta 4×200 stile libero, e martedì nella gara dei 100 farfalla.