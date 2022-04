Piace sul campo del Lecco per le prove generali di play off: Parisi e Castiglia recuperano

A sole tre giornate dal termine del campionato, prove generali di play off per il Piacenza con la trasferta di Lecco (fischio d’inizio alle 17.30).

I biancorossi festeggerebbero l’accesso anticipato ai play off in caso di un colpo da tre punti e contemporanea mancata vittoria delle inseguitrici, con Fiorenzuola e Pro Patria in leggero vantaggio su Albinoleffe e Virtus Verona.

Per mister Cristiano Scazzola le buone notizie arrivate dall’infermeria sono confermate, con i recuperi di Parisi e Castiglia, per un 4-4-2 che non si tocca: in porta Tintori, difesa con Parisi, Marchi, Nava e Giordano, a centrocampo Munari, Sulijc, Castiglia e Gonzi, in attacco la coppia formata da capitan Cesarini e Rabbi.

