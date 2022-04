Bakery per la salvezza, Assigeco per i play off: è il giorno del derby di basket

Grande attesa per il secondo derby piacentino di questo campionato di Serie A2 di basket.

Bakery e Assigeco si sfidano alle 18.00 al PalaBakery nell’ultima giornata di regular season con obiettivi e stati d’animo completamente diversi.

La squadra di coach Salieri è reduce dal successo contro Orlandina e attualmente si trova in settima posizione, con l’obiettivo di consolidare la zona playoff.

I due punti serviranno certamente di più alla Bakery di coach Campanella, battuta nell’ultimo confronto da Casale Monferrato e ancora al terzultimo posto del girone verde, e che dovrà fare i conti con l’infortunio capitato a Morse.

In Serie B, allo stesso orario, i Fiorenzuola Bees giocheranno al Palamagni contro Lumezzane per riprendere la corsa verso il quinto posto, interrotta nell’ultimo turno con la sconfitta in casa di Cividale.

