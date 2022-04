La Gas Sales Bluenergy Volley a caccia dell’impresa nella tana di Trento

Manca solo un tassello per completare il tabellone delle semifinali play off scudetto. E il nome della quarta semifinalista uscirà oggi a Trento dalla sfida tra l’Itas Trentino e la Gas Sales Bluenergy (inizio alle 18,30). T

erza e decisiva partita, chi vince continuerà il percorso verso lo scudetto, chi perde da domenica prossima giocherà i play off 5° posto che assegna alla vincitrice un posto nella prossima Challenge Cup.

Gara da dentro o fuori, da vivere tutto di un fiato. Soffrendo, stringendo i denti, facendo quadrato soprattutto quando qualcosa magari non girerà al meglio. Insomma una gara che per i biancorossi di coach Bernardi deve essere una fotocopia, se non ancora migliore, di quella vista una settimana fa al Palabanca.