Duathlon “La Primogenita”, Corti vola al Mondiale. Dorsi e Lodi campioni provinciali

Una vittoria da Mondiale e un successo in famiglia. La sesta edizione del Duathlon La Primogenita, andato in scena ieri sulle strade della nostra città, si può sintetizzare così. La ormai tradizionale festa della corsa-pedalata al cui timone c’è Stefano Bettini di Piacenza Sport, ha visto riversarsi 240 atleti sotto le mura di Palazzo Farnese. Ad accoglierli un percorso in tre frazioni: 5 chilometri di corsa sull’asfalto del centro cittadino, quindi 20 chilometri in bicicletta su circuito chiuso al traffico, prima di chiudere con altri due chilometri e mezzo di corsa.

A dare spettacolo è stata soprattutto la gara maschile. I favoriti erano due atleti nel giro azzurro: i modenesi Davide Uccellari, che vanta la partecipazione a due olimpiadi, e Riccardo Brighi. I due, insieme al bresciano Marco Corti erano osservati speciali del ct della Nazionale Andrea Compagnoni presente alla gara piacentina. Brighi e Uccellari in effetti partono a razzo staccando tutti. Ma dopo poche centinaia di metri il primo si infortuna e, nella frazione ciclistica, anche il secondo deve ritirarsi, per una gomma bucata. Al comando passano così Corti, che corre per la squadra ZeroTrenta, e Massimo Cigana del team Maniro. I due, con una serie di scatti sui pedali, si lasciano tutti alle spalle e ingaggiano un testa a testa fino all’ultima frazione di corsa, dove Corti dimostra di avere più benzina nelle gambe e chiude la sua gara con 5 secondi di vantaggio su l rivale ( 51’ 16’’ contro 51’ 21’’). Alle loro spalle Huber Rossi: il piacentino che corre per la squadra bresciana Venus, è stato a sua volta protagonista di una buona seconda frazione di corsa che gli ha consentito di guadagnare due posizioni e arrivare sul podio con un tempo di 52’ 18’’.

Primo degli atleti di squadre piacentine è Gustavo Lodi della Piacenza TriVittorino, 17esimo in graduatoria con il tempo di 54’11’’, che si è laureato così campione provinciale.

La gara femminile, che ha visto partecipare 54 atlete, è stato invece una cavalcata solitaria di Alessia Orla, che ha tagliato il traguardo in piazza Cittadella dopo una prova che l’ha vista cominciare e finire in testa al gruppo. La torinese che corre per la squadra K3 Cremona ha chiuso con il tempo di 58’16’’. Molto combattuta invece la competizione per il secondo posto. E alla fine la piemontese Monica Cibin (Valdigne) ha vinto il suo duello con la lombarda Giorgia Cantù (Raschiani) tagliando il traguardo in un’ora e 34’’, 6 secondi in meno della rivale.

Prima piacentina Patrizia Dorsi, nona assoluta in un’ora e 4’’. Coincidenza vuole che la nuova campionessa provinciale sia la moglie di Lodi: un titolo quindi che rimane tutto in famiglia. «Sia io che lei l’abbiamo già vinto altre volte, ma mai insieme – ha sottolineato il marito a fine gara – Come festeggiamo? Oggi intanto aiutiamo la nostra squadra a smontare le attrezzature che sono servite per la gara. Ma poi un brindisi lo faremo».