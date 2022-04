Gas Sales Bluenergy, ecco il calendario completo dei playoff per il 5° posto

Il giorno dopo l’uscita di scena della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza dalla corsa scudetto, la Lega Pallavolo ha diramato il calendario ufficiale dei playoff per il quinto posto. Un mini-girone all’italiana con gare di sola andata a cui parteciperanno anche Monza, Milano, Cisterna, Taranto e Verona.

Il primo appuntamento per la squadra di Bernardi è in programma domenica 17 aprile alle 18.00 al PalaBanca contro Cisterna.

Domenica 24 aprile, invece, i biancorossi affronteranno Taranto in trasferta, sempre alle 18.00.

Dopodiché si giocherà mercoledì 27 aprile al PalaBanca contro Monza alle 20.30.

Sabato 30 aprile Piacenza giocherà ancora una volta tra le mura amiche contro Verona (ore 20.30).

L’ultimo appuntamento del gironcino per il quinto posto è fissato martedì 3 maggio alle 20.30 in casa di Milano.

Le prime quattro formazioni classificate giocheranno sabato 7 maggio alle 20.30 le semifinali. Le due vincenti disputeranno quindi la finale, sempre in gara unica, in programma giovedì 12 maggio alle 20.30 in casa della meglio classificata al termine del gironcino.

La vincente, nella prossima stagione, giocherà in Europa partecipando alla Challenge Cup.

IL CALENDARIO COMPLETO CON TUTTE LE PARTITE