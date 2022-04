Domenica scatta la missione Europa: a “Volley Piacenza” ospite coach Bernardi

Il sogno di arrivare in semifinale scudetto si è purtroppo infranto in gara 3 contro Trento, ma la stagione della Gas Sales non è ancora conclusa. I biancorossi devono ricaricare le batterie in questa settimana, voltare pagina e tuffarsi nel girone di qualificazione per la prossima Challenge Cup. Il primo avversario di questa nuova avventura sarà Taranto, che la squadra di coach Bernardi affronterà domenica.

Nel frattempo, un’attenta analisi di quello che è capitato nel terzo confronto con i trentini potrà sicuramente aiutare a raggiungere l’obiettivo stagionale della conquista di un posto in Europa. Come ogni martedì, la farà questa sera il giornalista Marcello Tassi con il suo programma “Volley Piacenza #atuttogas”, in onda dalle ore 21 su Telelibertà. In compagnia dei protagonisti biancorossi capiremo come sta la squadra dopo la sconfitta di domenica scorsa: in studio saranno ospiti l’allenatore della Gas Sales Lorenzo Bernardi e il libero Damiano Catania, insieme a Vincenzo Cerciello, vicepresidente di Nordmeccanica spa, sponsor della squadra. Immagini e grafiche ci faranno rivivere le emozioni dei playoff scudetto, e in seguito si parlerà delle prossime sfide che attendono la squadra biancorossa, con le analisi degli esperti Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport, e di Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17