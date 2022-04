Pioggia di medaglie per i piccoli campioni del Judo Shiai al Memorial Grugnola

Fine settimana da incorniciare per la società piacentina Judo Shiai, divisa in tre grandi manifestazioni: European Cup Juniores di Lignano Sabbiadoro, Trofeo Italia tappa esordienti B a Riccione e Memorial Grugnola in Provincia di Pavia.

Mentre la giovane Asia Sassi (poi convocata dalla direzione tecnica nazionale federale al Collegiale che si terrà a Roma questa settimana) si classificava settima in una difficilissima European Cup, la classe Preagonisti presenti al Memorial Grugnola a Pavia del Judo Shiai Piacenza composta da piccoli 17 atleti, ha conquistato 8 medaglie d’oro, 6 argenti e 3 bronzi, raggiungendo il terzo posto nella classifica per società.