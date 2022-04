Borgonovo, dieci donne ucraine al corso di italiano organizzato dal Comune

Sono oltre una decina le donne ucraine che prendono parte al corso di lingua italiana organizzato dal Comune di Borgonovo. A tenere il corso è Olga Dynia, educatrice e mediatrice culturale che da 13 anni vive e lavora a Borgonovo.

“Durante i due incontri che abbiamo organizzato con la comunità ucraina – dice il consigliere Elisa Schiavi – abbiamo chiesto cosa avremmo potuto fare per facilitare la loro permanenza qui a Borgonovo. Da subito una delle difficoltà maggiori che sono emerse è stata quella della lingua”.

Il corso si tiene ogni lunedì e giovedì in biblioteca ed è gratuito per le donne che lo frequentano. “Lo scopo – dice l’insegnante – è di rendere queste donne quanto più possibili indipendenti”. Olga ha lasciato Berdyčiv, città che dista due ore dalla capitale, Kyïv. “Capisco bene il dolore e la preoccupazione di queste donne. Cerco di fare il possibile per loro, del resto non potrei fare altrimenti. Non ci si può voltare dall’altra parte”.