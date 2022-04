Gas Sales, domenica partono i playoff Challenge. Intanto si infiamma il mercato

Domenica al PalabancaSport si giocherà alle 18.00 la prima giornata dei playoff 5° posto, con la Gas Sales Bluenergy impegnata con Cisterna. Sei squadre al via, cinque giornate di gare per stilare una classifica: le prime quattro giocheranno le semifinali, le vincitrici la finalissima il 12 maggio. In palio un posto in Challenge Cup. Squadre in campo, società da tempo a pianificare la prossima stagione. E anche la società della presidente Elisabetta Curti non è da meno.

Il primo nodo da sciogliere in casa biancorossa è legato all’allenatore. Lorenzo Bernardi ha ancora un anno di contratto con la Gas Sales Bluenergy e ha tutte le intenzioni di onorarlo. Nelle scorse settimane si era parlato del possibile arrivo sulla panchina biancorossa di Marcelo Mendez, tecnico argentino in questa stagione in Polonia alla guida del Resovia ma è anche nelle mire di Modena. Negli ultimi giorni i rumors dicono anche dell’ipotesi che Massimo Botti, attuale vice di Bernardi, possa essere nella prossima il nuovo primo allenatore della Gas Sales Bluenergy.

Volley mercato: dell’arrivo del centrale Robertlandy Simon alla corte della Gas Sales Bluenergy si è già detto da tempo. E’ cosa certa che sia stato prolungato il contratto a Cester e Caneschi mentre Holt è in uscita. Brizard e Lagumdzija hanno un contratto anche per la prossima stagione ma qualche riflessione, in casa biancorossa, pare si stia facendo sull’opposto che sicuramente non ha reso quanto ci si aspettasse. Il suo vice, Stern, si accaserà in Grecia, all’Olympiacos. Dalla Russia dovrebbe tornare in Italia Sokolov: che sia lui nel mirino della società piacentina? La società della presidente Curti sta intanto lavorando per portare a Piacenza un posto 4 importante da affiancare a Francesco Recine. Leal e Lucarelli sono i nomi in cima alla lista.