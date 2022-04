Stasera al Garilli l’abbraccio a Davide Reboli. Domani il Piace con il lutto al braccio

La curva nord biancorossa è pronta per dare l’ultimo saluto a Davide Reboli, il ritrovo è per questa sera dalle ore 20.30 allo stadio Garilli. Domani invece tutti a tifare Piace – nel ricordo del capo ultras scomparso prematuramente – nello scontro casalingo che vedrà la squadra di mister Scazzola sfidare la Feralpisalò. I giocatori indosseranno il lutto al braccio.

Fischio d’inizio alle ore 14.30 per questa penultima giornata di campionato, i biancorossi hanno già in tasca la qualificazione ai playoff e i tre punti serviranno per cercare di migliorare il piazzamento finale. Scazzola dovrebbe dunque puntare sull’undici titolare per avere la meglio sui forti lombardi, attualmente al terzo posto del girone A. 4-4-2 con Tintori in porta, difesa a quattro formata da Parisi, Nava, Cosenza e Giordano, a centrocampo Munari, Suljic, Rossi e Gonzi, e in attacco la coppia Cesarini-Dubickas.