Esordio amaro in campionato per il Piacenza Baseball: Parma vince al De Benedetti

Niente buona la prima per il Piacenza Rugby, che oggi sul diamante del De Benedetti all’esordio in campionato è uscito sconfitto nel doppio confronto con Junior Parma.

Gara 1, che si è svolta in mattinata, ha visto i ragazzi di coach Marenghi perdere 4-6. Nel pomeriggio gara 2 è terminata 8-11 sempre in favore dei parmensi.

Il bilancio di giornata ferma Piacenza al palo ma non ne ridimensiona il valore. Nonostante i colpi subiti il potenziale della squadra si è visto e la speranza per momenti migliori è più che fondata. C’è da lavorare ma in questa amara giornata d’esordio non è tutto da buttare, anzi. Più che altro urge recuperare smalto per domenica prossima bussa alle porte il derby con Codogno.