Nel ricordo di Marco Reboli, il Piace sfida la Feralpi per il posto migliore ai playoff

Non sarà una partita come le altre. Il lutto al braccio dei giocatori biancorossi starà a significare tangibilmente il ricordo di Davide Reboli, il ras della Curva, scomparso improvvisamente giovedì. Uomo che ha impersonato la quint’essenza del tifo biancorosso, nei suoi aspetti più passionali e colorati. E saranno tanti i colleghi ultrà sulle tribune del Garilli, arriveranno da molte città per testimoniare la vicinanza della tribù del tifo.

Facile immaginare che il Piace oggi voglia vincere un po’ anche per lui, con la piccola consolazione di avergli già regalato un ultimo successo, quello di domenica scorsa a Lecco. Obiettivo che si coniuga con quello ben più terra terra di un ottavo posto da inseguire e possibilmente acciuffare, in una sfida a distanza con la Juve dei giovani, oggi di fronte al Trento. L’ottica playoff è l’altro momento che domina la giornata: il Piace c’è già dentro, ma bisogna cercare di migliorar la posizione. Arrivare ottavi vorrebbe dire incontrare la nona, ma sul proprio campo e con la possibilità di passare il primo turno anche con il pareggio. Vantaggio che sarebbe tutt’altro che esiguo, ma che al momento premia proprio i bianconeri.

Ci si incrocia con la FeralpiSalò, la più vicina delle squadre “normali” alla coppia Sud Tirolo-Padova, che vivrà oggi uno scontro diretto che dirà la parola fine su chi, fra le due regine, saprà staccare il biglietto per la promozione diretta in Serie B. Torniamo alle cose nostre. La Feralpi del nostro Simone Guerra, bomber piacentino che gi anni rivitalizzano, è terza in classifica lontanissima dal secondo posto, ma con soli 4 punti di vantaggio sul Renate. Entrerà in scena nei turni successivi dei playoff, ma la difesa della posizione resta prioritaria in ottica futura. E poi c’è la forza intrinseca della squadra a tenere bene alzate le antenne dei biancorossi, che già all’andata hanno saputo tenere degnamente il confronto. E il Piace di oggi sta altrettanto bene, reduce da una vitoria tonificante e meritata a Lecco, a fare il bis con il successo sull’AlbinoLeffe. Scazzola deve rinunciare a Castiglia squalificato: al suo posto quel Massimiliano Rossi che sta finalmente trovando un po’ di spazio in questo scorcio finale di campionato.

Partita da giocare con attenzione, ma anche con un po’ di spregiudicatezza in più, come dovrà poi essere negli spareggi. Sempre con un occhio a quella tribuna che è stata di Davide.