Nozze d’argento per la Placentia Half Marathon. L’otto maggio grande festa

Dopo due anni, torna la mezza maratona a Piacenza e sarà una grande festa. E’ la promessa fatta dagli organizzatori di quella che sarà la venticinquesima edizione della Placentia Half Marathon che si terrà il prossimo 8 maggio. La gara, che nei primi anni era abbinata alla maratona, è considerata una delle grandi classiche del calendario italiano sui 21,097 km, sempre popolata da grandi atleti – provenienti da tutto il mondo – e portatrice di prestazioni cronometriche di rilievo. Dopo due anni di annullamenti a causa della pandemia da Covid, la manifestazione ritorna per festeggiare le sue nozze d’argento.

La mezza maratona si svilupperà inizialmente attraverso un circuito di 5 km attraverso le principali vie di Piacenza, dal monumento ai Pontieri al Pubblico Passeggio, costeggiano i giardini pubblici per arrivare al corso Vittorio Emanuele. Successivamente il tracciato andrà a toccare gli altri punti più importanti di Piacenza per poi concludersi in piazza Cavalli. L’inizio della corsa verrà invece dato da piazza Cittadella alle ore 9.30.

A fine gara verranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne, per tutte le categorie. Il costo dell’iscrizione è di 35 euro con chiusura al 3 maggio: coloro che si erano iscritti nel 2020 – senza poter poi gareggiare – potranno partecipare gratuitamente alla gara, utilizzando il voucher inviato via mail. Piacenza è pronta a tornare nel mondo del podismo. Tutte le informazioni sul sito di Asd Placentia.