I giovani del Karate Farnesiana tornano con due bronzi dall’Open di Croazia

Tre atleti del Karate Piacenza Farnesiana – Acrobatic hanno partecipato alla 30 edizione dell’Open di Croazia di Samobor al quale erano iscritti 1.700 atleti di 33 nazioni. Lorenzo Centonze nella categoria under 14, -55 kg ha conquistato la medaglia di bronzo dimostrando nei vari incontri disputati una grande determinazione e preparazione fisica. Terzo posto anche per Ginevra Livelli al suo esordio internazionale nella categoria under 12 -45 kg. Mattia Bongiorni, nella categoria under 14 -63kg, si è fermato al 1 turno perdendo di misura con un forte atleta ungherese.

Il maestro Gian Luigi Boselli, nella stessa giornata della gara in Croazia, era impegnato a Pistoia in qualità di componente della Commissione Nazionale Centri Tecnici Regionali per la selezione della squadra nazionale centro Italia che comprende l’Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Sardegna, Lazio e Molise. La squadra centro Italia parteciperà con la Nazionale azzurra Fijlkam, con la squadra nazionale nord Italia e con la squadra nazionale sud Italia al quadrangolare che si terrà a Riccione prossimamente.

Nel raduno di Pistoia erano presenti alcuni atleti del Karate Piacenza che saranno titolari della squadra del centro Italia: Maya Pilotti junior -48 kg, Angelica Ghilardotti junior – 53 kg e Flavio Ghilardotti under 21 -67 kg. Nella squadra azzurra Nazionale Fijlkam sarà presente Giulia Ghilardotti come titolare under 21 -55 kg. I prossimi impegni della società piacentina guidata dal maestro Boselli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal tecnico Giorgio Livelli, saranno l’Open di San Marino e i campionati italiani cadetti Fijlkam oltre al quadrangolare a Riccione.