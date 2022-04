Scatta oggi la corsa della Gas Sales verso l’Europa: alle 18.00 arriva Cisterna

La corsa della Gas Sales Bluenergy per un posto nella prossima Challenge Cup, terza competizione continentale in ordine di importanza, parte con Cisterna. Oggi al Palabanca alle 18.00 la formazione di Lorenzo Bernardi sfiderà Cisterna nella prima delle cinque giornate del girone playoff per il 5° posto. Dopo l’antipasto di ieri sera con il derby tra Milano e Monza oggi vanno in scene le altre due partite: Gas Sales Bluenergy – Cisterna e Verona – Taranto.

Dopo cinque giornate le prime quattro in classifica saranno protagoniste delle due semifinali e le vincenti della finalissima in programma il 12 maggio. Ad una settima dall’eliminazione subita da Trento in gara 3 dei quarti di finale playoff scudetto, i biancorossi tornano in campo con il chiaro obiettivo di partire col piede giusto nella manifestazione che in passato hanno già vinto una volta. Per la Gas Sales Bluenergy si tratta della sesta partecipazione nei playoff per il 5° posto e per tre volte ha raggiunto la finale.

Dall’altra parte della rete Cisterna, battuta in due gare da Perugia nei quarti dei playoff scudetto ma capace di tenere sulle spine gli umbri nel primo incontro della serie. Roster al completo in casa biancorossa come pure in casa pontina. Tre gli ex in campo: Enrico Cester a Cisterna nella stagione 2011-12, Toncek Stern a Cisterna nel 2018-19 e Michele Baranowicz la scorsa stagione a Piacenza.