Addio a Enzo Boiardi, 50 anni fa corse per 24 ore filate stabilendo un record

Si è spento all’età di 86 anni Enzo Boiardi, che in vita fu muratore, operaio in una conceria e netturbino, ma che trovò la ribalta nazionale e internazionale poco più di 50 anno fa per un altro motivo, figlio di passione e sacrificio.

Tra il 16 e il 17 ottobre 1971, infatti, corse per 24 ore consecutive, un giorno intero, sulla pista dello stadio della Galleana, inaugurato da appena due anni.

Un tragitto di 211 chilometri e 831 metri che allora rappresentò un vero e proprio record.

Lascia la moglie Franca, i due figli gemelli, Fabrizio e Roberto e le rispettive famiglie.

