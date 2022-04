Pasquetta con Zona Calcio: alle 20.30 si parla di Piace, Fiorenzuola e dilettanti

Zona Calcio non si ferma neppure a Pasquetta.

Questa sera alle 20.30 torna la trasmissione di Telelibertà, condotta dal giornalista Michele Rancati.

In primo piano, l’ultimo turno del campionato di Serie C, da cui sono uscite sconfitte tanto il Piacenza, quanto il Fiorenzuola: gol, immagini, interviste e commenti per analizzare quanto accaduto e per proiettarsi già a domenica, quando si concluderà la stagione regolare, in attesa di play off e play out.

Nella seconda parte, spazio al calcio dilettanti, in particolare con l’Eccellenza e la Terza categoria, i due campionati che sono scesi in campo nel fine settimana e che ci torneranno già mercoledì.

Come sempre, è possibile partecipare sia via e-mail ([email protected]), sia via whatsapp al 3355438909 con opinioni, pareri o domande.

Le repliche di Zona Calcio andranno in onda su Telelibertà domani alle 9.00 e alle 17.00.

