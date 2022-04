Torna il Memorial Beghi con una doppia edizione: maschile e femminile

Dopo due anni di stop a causa della pandemia Piacenza si prepara ad accogliere nuovamente il prestigioso “Memorial Beghi – Trofeo Asia”, storico e prestigioso torneo di calcio giunto alla sua 34° edizione. Questa volta ad affiancare l’edizione maschile (alla quale parteciperanno i ragazzi della categoria Esordienti) anche quella femminile, il “1° Trofeo Rajapack” riservato alle squadre della categoria Under 15.

Per questa edizione 2022 il Torneo Beghi si svolgerà in formato ridotto in due singole giornate: due quadrangolari che verranno disputati allo stadio Garilli. La giornata dedicata all’edizione femminile Under 15 è in programma il 25 aprile con Milan, Juventus, Verona e Piacenza Calcio. Il 15 maggio toccherà agli Esordienti 2010 con Piacenza, Alessandria, Albinoleffe e Verona. Il format prevede due semifinali e due finali: primo e secondo posto, terzo e quarto posto.

“XXXIV MEMORIAL BEGHI – 1° TROFEO RAJAPACK”

IL PROGRAMMA DELLE GARE

PIACENZA CALCIO – JUVENTUS, ore 11.00

HELLAS VERONA – MILAN, ore 12.15

FINALE 3°-4° POSTO, ore 13.30

FINALE 1°-2° POSTO, ore 14.45

Al termine del torneo verranno premiate tutte le atlete che parteciperanno e verrà consegnato il trofeo Raja alla prima squadra classificata. Inoltre verranno elette miglior portiere, miglior giocatrice e capocannoniere.

I DETTAGLI DELL’EVENTO