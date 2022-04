Estate in biancorosso: partono i camp per ragazzi del Piace e Vittorino

L’estate si tinge di biancorosso con i camp del Piacenza Calcio. La società fa sapere che quest’anno saranno organizzati due camp estivi per immergersi nel mondo biancorosso. In entrambi i camp i ragazzi saranno seguiti da istruttori qualificati del Piacenza Calcio. La grande novità è il Piacenza Calcio Football Camp, organizzato in collaborazione con Movisport, che si svolgerà tra il 26 giugno e il 9 luglio presso il campo sportivo di Rivazzano Terme. Inoltre saranno utilizzate come base le strutture ricettive e d’animazione di Salice Terme. Le iscrizioni saranno aperte ai ragazzi nati fra il 2008 e il 2015. Gli allenamenti saranno coordinati dall’allenatore dell’Under 15 del Piacenza Calcio, Francesco Bertolini. Inoltre da giugno torna in città il camp organizzato dal Piacenza Calcio in collaborazione con la storica società Canottieri Vittorino da Feltre. Un camp multisport che avrà però un’accezione prevalentemente calcistica, con gli allenamenti che saranno coordinati dal mister dell’Under 11 del Piacenza Calcio, Elia Massimini.

