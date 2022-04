Sabato al parco della Galleana la Festa dello Sport in memoria di Davide Reboli

Sarà una giornata dedicata allo sport, all’integrazione e alla beneficenza, ma soprattutto alla memoria di un amico che non c’è più. Davide Reboli era un amico dell’Asd Special Dream Team, la società polisportiva che sabato 23 aprile al Parco della Galleana darà vita alla Festa dello Sport – Piacenza Primogenita “Me sum Piasintein”.

Lo farà dunque nel ricordo dello storico capo ultrà del Piacenza Calcio, a cominciare proprio dalla partenza: gli organizzatori saranno presenti allo stadio “Garilli” per i funerali di Reboli, previsti per le ore 11, e alla fine si dirigeranno verso il parco della Galleana per un evento che vedrà nel menu musica, talk show, street food, esibizioni sportive e saluto delle prime squadre e dei settori giovanili di Piacenza Calcio, Bakery Basket e Volley Academy Piacenza. Il tutto per un nobile fine, la raccolta fondi a sostegno dell’Asd Special Dream Team, che da anni si impegna nella pratica sportiva a favore dei disabili.

Evento che è stato presentato in Comune dagli assessori allo Sport e all’Identità e Tradizioni, Stefano Cavalli e Luca Zandonella, insieme all’organizzatore Eugenio Carli e ai rappresentanti di tutte le realtà coinvolte, alla presenza di Daniele Reboli, fratello di Davide, la moglie Cristina Valla e la figlia Michelle.