Dopo tre anni dall’ultima edizione, ai primi di giugno torna il Torneo Libertas

E’ una delle manifestazioni sportive più attese dell’intera estate piacentina, una tradizione per tutti gli appassionati di pallone di città e provincia. A distanza di tre anni dall’ultima edizione, a partire dai primi di giugno torna lo storico Torneo Libertas, in programma come sempre al campo Calamari. Il calendario prevede tre appuntamenti alla settimana, con la conclusione del torneo che avverrà verosimilmente ai primi di luglio. A tenere in mano le redini dell’organizzazione sarà come sempre la società Ac Libertas. A prendere parte al torneo saranno 12 squadre, anche se gli organizzatori stanno valutando la possibilità (a dire il vero assai remota) di estendere la partecipazione sino a un totale di 16 compagini.

Per informazioni è possibile rivolgersi al dirigente della Ac Libertas Giancarlo Filiossi al numero 3939656988.