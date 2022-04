Piace, domenica si va a Sereno: “Vincere per iniziare i playoff al Garilli”

Vincere per iniziare i playoff al “Garilli”. È con questo spirito che il Piacenza Calcio affronterà domenica in trasferta il Seregno (fischio d’inizio allo stadio “Ferruccio” alle ore 14.30). Attenzione agli incroci: i biancorossi devono vincere e sperare nella sconfitta della Juve con il Legnago per arrivare ottavi e disputare così in casa il primo turno degli spareggi con i giovani bianconeri.

Proprio il Legnago, però, può insidiare il Seregno e addirittura mandarlo in Serie D, a patto che vinca anche la Giana Erminio. Sarà dunque battaglia vera, e una bella sfida per Moreno Greco, il secondo allenatore del Piace, che avrà il compito di guidare la squadra al posto di Scazzola.

“Una sfida – spiega Greco in conferenza stampa – che andrà affrontata con lo spirito mostrato nell’ultimo periodo e con le caratteristiche che ci hanno permesso di ottenere i playoff con due turni di anticipo. Sarà una battaglia, come del resto lo sono state tutte queste gare di campionato, dove c’è comunque un obiettivo da raggiungere per noi, e con un risultato importante abbiamo la possibilità di regalare una bella soddisfazione ai nostri tifosi. Vincendo potremmo infatti giocare la prima dei playoff davanti al nostro pubblico, ci vogliamo provare anche se non dipende solo da noi”.

Non ci sarà capitan Cesarini, vi siete confrontati in settimana su questa squalifica per tre giornate? “Ci ha pensato la società, lui ha vissuto una particolare situazione emotiva che l’ha portato a voler dare qualcosa in più in campo, sa di avere complicato la situazione di questo periodo. Però è un ragazzo con il quale non c’è tanto bisogno di parlare e un elemento importantissimo per noi”.