Cinque ori al trofeo “Garda Lake” per le giovanissime del Karate Farnesiana

Nuovo successo per il Karate Piacenza Farnesiana – Acrobatic che ha partecipato con cinque atlete della squadra giovanile al trofeo Garda Lake Csen che si è tenuto a Castenedolo (Brescia). Tutte le atlete hanno conquistato la medaglia d’oro nelle rispettive categorie. Si tratta di Ginevra Livelli oro nella categoria esordienti -45kg, Aurora Longeri (esordienti -55kg), Eva Dallavalle (esordienti -50kg), Gaia Granelli (esordienti -40kg), Sofia Bouraya (cadetti -61kg). Una giornata strepitosa e soprattutto incoraggiante in vista dell’impegno di coppa Italia, a Parma, di inizio maggio e del successivo impegno del 15 maggio (campionato regionale esordienti Fijlkam) al palazzetto di via Alberici.

