Gas Sales, oggi gara 2 dei playoff per il 5° posto: i biancorossi sfidano Taranto

Sei squadre alla caccia del pass per la Challenge Cup della prossima stagione, sei squadre in campo tra ieri e oggi per la seconda giornata del girone playoff per il 5° posto. Per la Gas Sales Bluenergy il calendario propone la trasferta in terra pugliese, a Taranto, dove oggi pomeriggio (ore 16.30) affronterà la Gioiella Prisma Taranto in cui gioca il centrale piacentino Aimone Alletti, fresco di rinnovo di contratto per altre due stagioni. Sfida delicata in cui entrambe le squadre non posso permettersi distrazioni se vogliono qualificarsi per le semifinali.

La Gas Sales Bluenergy arriva a questo secondo impegno forte della secca vittoria ottenuta una settimana fa con Cisterna, Taranto all’esordio in questo mini torneo è uscito sconfitto dalla sfida con Verona. E di fatto hanno già le spalle al muro visto che negli altri tre incontri che li attendono dovranno giocare due volte fuori casa. Pugliesi alla ricerca della prima vittoria, biancorossi di coach Lorenzo Bernardi alla caccia di conferme dopo il convincente debutto con Cisterna. In regular season una vittoria per parte, è lecito attendersi una bella gara con Recine lì a mettere nel mirino i 1.500 punti in carriera ora distanti 19 lunghezze e Russell a meno 3 dal traguardo dei 200 ace in carriera. La squadra biancorossa è partita nel pomeriggio di ieri per raggiungere Taranto dove stamattina sosterrà la rifinitura. Il capitano e regista Brizard dopo tre settimane di fatto senza allenamenti per problemi alla schiena, nei giorni ha ripreso a lavorare con i compagni, difficilmente oggi pomeriggio sarà nel sestetto titolare ma quanto meno sarà in distinta e siederà in panchina. Non dovrebbero esserci novità in fatto di formazioni rispetto a domenica scorsa.