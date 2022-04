Gas Sales, domani arriva Monza: il big match sotto i riflettori di “Volley Piacenza”

Si comincia a fare sul serio per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Dopo i primi due rotondi successi in altrettante gare del girone per il quinto posto playoff, domani sera arriverà uno scontro diretto da non fallire a nessun costo. Brizard e compagni si troveranno di fronte Monza, anch’essa imbattuta fin qui nel raggruppamento, e altra seria candidata per il posto in Challenge Cup. Si gioca alle 20.30 al Palabanca, e ci sarà bisogno del contributo di ogni singolo giocatore per proseguire un cammino fin qui immacolato.

Due dei protagonisti dell’ultima vittoria in casa di Taranto saranno ospiti della puntata di questa sera di “Volley Piacenza #atuttogas”, che torna come ogni martedì alle ore 21 su Telelibertà. Nello studio di Marcello Tassi saranno infatti presenti lo schiacciatore Oleg Antonov e il libero Leonardo Scanferla. Antonov è entrato a partita in corso con Taranto, dando il cambio a Recine e ripagando le aspettative di coach Bernardi con un’ottima prova, Scanferla è ormai una certezza di questa Gas Sales in termini di qualità ed esperienza. Insieme a loro ci saranno Simone La Salandra, titolare di Piacenza Tarature sponsor Gas Sales, il tutto con le analisi degli esperti Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.