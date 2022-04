Speed down tra le curve di Gropparello: da tutta Italia arrivati 77 equipaggi

La pioggia ha provato a rovinare la grande festa di sport organizzata tra i caratteristici vigneti e uliveti del comune di Gropparello, ma non c’è riuscita perchè la prima tappa di quest’anno del campionato nazionale di Speed down ha regalato emozioni e anche qualche brivido.

Da Lodola sono scesi 77 equipaggi fino alla frazione di Valle: poco più di due chilometri di percorsi tra curve mozzafiato e una cornice paesaggistica unica avvalorata dal castello di Gropparello che emerge tra il verde dei boschi e delle colline vestite a primavera.

Sabato – sotto la perturbazione che ha investito la nostra provincia – si sono tenute le prove libere nelle quali i piloti, provenienti da tutta Italia, hanno preso dimestichezza sul percorso, a detta di alcuni “uno dei più belli previsti dalla federazione, ma allo stesso tempo uno dei più difficili da affrontare”. Domenica il tempo ha tenuto fino alle ultime due gare, nelle quali la complessità della discesa è aumentata a causa del manto stradale bagnato. “Al netto della pioggia siamo contenti – ha commentato il presidente di Speed down Italia Dimitri Ciculi – c’è stata una bella competizione tra i piloti e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: ci siamo divertiti”.

Soddisfazione anche da parte dei volontari della Proloco giovani Gropparello che hanno preparato il percorso, posizionato le barriere con pneumatici e balle di fieno e organizzato l’intera due giorni di gare. “A parte il tempo è andato tutto bene – ha spiegato il presidente Omar Stragliati – nessuno si è fatto male, i piloti sono stati contenti e questo ci ripaga degli sforzi e dell’impegno profuso durante l’intera settimana”.

Stragliati tiene infine a ringraziare tutti i volontari che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Tra le curve del percorso presenti – nelle giornate di sabato e domenica – due equipaggi della Pubblica assistenza Val Vezzeno per garantire il primo soccorso. La prossima tappa del campionato di Speed down si terrà in Toscana, dove i piloti alla guida dei loro mezzi a energia gravitazionale (senza motore) gareggeranno alla ricerca di punti, ma soprattutto di divertimento.

L’evento organizzato dalla Proloco ha inoltre innescato un valido ritorno a livello economico e di visibilità per il territorio comunale. Per l’intero fine settimane, infatti, i piloti – accompagnati dalle proprie famiglie – hanno soggiornato a Gropparello e nelle sue frazioni, riempendo locali e visitando i luoghi d’interesse. Il prossimo appuntamento organizzato dall’associazione di volontariato sarà la festa dell’allegria il 18, 19 e 20 di giugno.

I VINCITORI:

Categoria C4- Caisse a savon:

Fugazza Giancarlo

Girelli MAtteo

Rossi Sauro

Categoria C8 – Kart:

Serioli Claudio

Traghetti Giuliano Spartaco

Lussignoli Fabio

Categoria FKS – Folk Italiua Singolo:

Franzini Danilo

Mastini Andrea

Corbelli Renzo

Categoria N5K – Kart tradizionale:

Felsa Stefano

Berna Fabio

Dinelli Luca

Categoria C10 – Skeleton:

Gri Sergio

Patisso Luca

Bessi Enrico

Categoria C9 – kart Junior:

Aries Marco

Menini Maya

Mazzola Andrea

Categoria C7 – Carriolo:

Migliani Alex e Migliani Denis

Cognolatto Davide e Cognolotta Gino

Categoria DTJ – Drift Trike Junior:

Pellegrini Ivan

Aries Pietro

IL SERVIZIO DI MARCO VINCENTI:

LE FOTO DELLA DUE GIORNI DI SPEED DOWN DI GLORIA SARTORI: