Gas Sales Volley, stasera alle 20.30 arriva Monza. In palio un pezzo di Europa

Terza giornata dei playoff 5° posto e al Palabanca stasera alle 20.30 va in scena la sfida tra Gas Sales Bluenergy e Monza, ovvero tra le due capolista del girone. Entrambe le squadre hanno vinto le due gare fino ad ora disputate; la formazione biancorossa senza lasciare set agli avversari, Monza lasciando per strada due parziali. Sfida al vertice che non sarà decisiva, ma certo molto importante per definire la vincitrice del girone. Che successivamente, nel prosieguo del torneo, godrebbe del vantaggio di giocare in casa semifinale ed eventuale finale.

Gara dalle mille sfaccettature quella di stasera. Entrambe le squadre cercano il pass che schiude le porte europee nella prossima stagione, il biglietto sul pullman della Challenge Cup. Da inizio stagione, Piacenza ha nel mirino l’obiettivo Europa, Monza non è da meno e dopo aver vinto la Coppa Cev ed essere stata finalista ad inizio stagione della Supercoppa italiana vuole essere protagonista anche il prossimo anno in campo europeo.

Al confronto odierno la Gas Sales Bluenergy ci arriva con qualche cerotto di troppo. Francesco Recine a Taranto ha dovuto lasciare il campo a causa di un problema al dito della mano destra che già in passato lo aveva obbligato a guardare alcune partite dalla panchina: stasera sicuramente sarà in distinta, ma difficile capire se sarà della partita o se verrà deciso di non rischiarlo. E anche Antoine Brizard, con ogni probabilità, verrà utilizzato, come è stato a Taranto, non a tempo pieno visto che da poco ha ripreso ad allenarsi a pieno ritmo dopo i problemi alla schiena. Sfida nella sfida quella tra Lagumdzija e Grozer, ex di turno, lo scorso anno in campo a maglie invertite.