Nuoto Pinnato: Calypso Piacenza seconda al “Trofeo Ferraro” di Genova

Si è disputato lunedì 25 aprile a Genova il “XIII Trofeo Luigi Ferraro”. La competizione si è svolta in vasca da 50 metri con il programma che ha previsto le gare dei 50, 100, 200 e 400 negli stili pinne e monopinna. Hanno partecipato 12 squadre schierando atleti delle categorie agonistiche, esordienti e master.

La Calypso Piacenza ha concluso la classifica a squadre in seconda posizione dietro ai padroni di casa della Dario Gonzatti Genova. Gli atleti piacentini guidati dai tecnici Umberto Raimondi e Laura Galli hanno fatto registrare ottimi tempi ed hanno conquistato numerose medaglie con i seguenti atleti:

nella categoria esordienti, Thais Cardenas oro nei 50 pinne, Pietro Zanelli oro nei 50, 100 pinne e 50 monopinna, Andrea Capellini oro nei 50, 100 pinne e 50 monopinna, Cesare Risoli argento nei 50, 100 e 50 monopinna.

La staffetta 4×50 pinne esordienti è salita sul primo gradino del podio.

Nella categoria agonistica, Marta Irsonti oro nei 400 pinne under 18 cmas e oro nei 200 pinne 2° cat, Giulia Gelmini argento nei 100 e 200 pinne 2° cat, Alice Ferri bronzo nei 50 e 100 pinne assoluti cmas, Sofia Borreri argento nei 100 e bronzo nei 200 monopinna 3° cat, Henry Basha oro nei 50 e 100 monopinna 1° cat, Sebastiano Rossi oro nei 100 e 200 monopinna 2° cat, Alessandro Vedovelli argento nei 100 e oro nei 200 monopinna 2° cat, Mattia Bazzoni argento nei 100 e bronzo nei 50 monopinna assoluti cmas, Nicolò Fantoni argento nei 100 e bronzo nei 200 pinne 3° cat, Enrico Zangrandi argento nei 100 e 200 pinne assoluti cmas, Matilde Grana oro nei 100 monopinna e argento nei 200 1° cat, Christel Chiapponi argento nei 100 e oro nei 200 monopinna 1° cat, Bice Cavallini bronzo nei 100 e oro nei 50 monopinna 1° cat, Andrea Rancati oro nei 50 pinne assoluti cmas, Sofia Masarati oro nei 50 monopinna assoluti cmas, Marco Pietralunga oro nei 200 e argento nei 50 monopinna assoluti cmas, Kevin Guglielmetti bronzo nei 50 pinne assoluti cmas. Ottime prestazioni anche per Maria Croci e la debuttante Claudia Rebecchi.

Sono salite sul podio anche le 2 staffette Piacentine assolute composte da ragazzi under 18: argento per la 4×50 pinne mista con Nicolò Fantoni, Marta Irsonti, Luca Bonelli e Giulia Gelmini e argento per la 4×50 monopinna mista con Sebastiano Rossi, Sofia Borreri, Sofia Masarati e Alessandro Vedovelli.

Per la categoria Master da segnalare il doppio oro per Vincenzo Tortis nei 50 pinne e 50 monopinna, Stefano Bazzani oro nei 100 e argento nei 50 pinne, ha gareggiato ritoccando sensibilmente i personali anche Fabio Barilati.

La stagione del nuoto pinnato ha iniziato la seconda parte della stagione che porterà gli atleti piacentini alle gare più importanti della stagione. A fine maggio ci saranno i campionati Italiani esordienti e master mentre a giugno andranno in scena gli assoluti. La stagione della velocità si concluderà a Napoli in luglio con gli Italiani di categoria, mentre alcuni atleti Piacentini si confronteranno con le gare di fondo in acque libere.