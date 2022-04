Gas Sales a caccia del poker per chiudere al top: stasera al PalaBanca c’è Verona

Gas Sales Bluenergy di nuovo in campo. Stasera alle 20.30 al Palabanca arriva Verona, gara valida per la quarta giornata dei playoff 5° posto che assegna alla vincitrice un pass per la prossima Challenge Cup. Non c’è tempo per rifiatare, dopo soli tre giorni le sei squadre che partecipano a questi playoff tornano tutte in campo nel penultimo turno in programma. E Piacenza gioca la sua ultima gara casalinga del girone in attesa poi di giocare con ogni probabilità la semifinale il 7 maggio sempre davanti al pubblico.

Semifinali a cui si classificano le prime quattro squadre in classifica che ora è guidata dalla Gas Sales Bluenergy. Una vittoria da tre punti stasera non solo garantirebbe la matematica certezza di essere tra le semifinaliste ma anche di chiudere il girone al primo posto. E quindi giocare la semifinale e l’eventuale finale.

Percorso netto fino ad ora per la Gas Sales Bluenergy. Tre gare giocate tre vittorie ottenute senza lasciare set per strada. Stasera i biancorossi di coach Bernardi cercano contro Verona il poker. Ritmo e continuità, ecco il mixer che ha permesso ai biancorossi di imporsi nelle tre gare precedenti. E le stesse caratteristiche dovranno essere messe in campo anche stasera per potere avere la meglio su Verona che in regular season è stata sconfitta al Palabanca nella gara di andata ma poi ha vinto al tie break nel ritorno.

Qualche problemino fisico in casa biancorossa c’è. Oltre a Tondo che di fatto da inizio stagione in poche occasioni ha smesso la tuta per fare riscaldamento, contro Monza anche Rossard pur in panchina era inutilizzabile. Dall’altra parte della rete ecco Verona, formazione che dopo la vittoria nella prima giornata con Taranto ha subito due sconfitte: davanti al pubblico amico è stata sconfitta da Monza e nell’ultimo turno disco rosso a Milano. Entrare tra le prime quattro è ancora possibile senza però ulteriori passi falsi. A Milano ha venduto cara la pelle, due set sono finiti ai vantaggi e gli scaligeri hanno messo in mostra, oltre a buone doti tecniche, grande orgoglio. Ha faticato nel contrattacco la formazione guidata da Radostin Stoytchev nonostante i 25 del giovane schiacciatore sloveno Rok Mozic, top scorer di Superlega e corteggiato da tante società tra cui la Gas Sales Bluenergy ma che la prossima stagione giocherà ancora a Verona visto che poche settimane fa ha prolungato il contratto fino al 2025.