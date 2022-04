Sky Sport da Piacebaskin: “Una sorpresa per i ragazzi”. Intanto playoff raggiunti

I ragazzi e le ragazze di Piacebaskin, oggi pomeriggio, hanno ricevuto una visita davvero speciale: le telecamere di Sky Sport, infatti, hanno filmato l’allenamento dei biancorossi, che recentemente hanno staccato il pass per disputare i playoff. Una bella occasione per far conoscere e promuovere il baskin, basket inclusivo che permette a disabili e normodotati di giocare nella stessa squadra.

