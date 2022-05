Basket, Torneo Langhe: Assigeco Piacenza sul podio con le Under 13

Cinque partite in 45 ore. Un tour de force da cui le ragazze dell’Assigeco Piacenza Basket, categoria Under 13, sono uscite alla grande. A loro la prestigiosa coppa del secondo posto al torneo nazionale Langhe Roero 202 2. Solo al termine di una combattutissima sfida ultimo match dei cinque in calendario – le ragazze guidate da coach Marco Merli hanno dovuto inchinarsi a San Martino Lupari (Pd), vincitrice della manifestazione. Alle spalle delle nostre sono finite Pegli (Genova), Gators Savigliano (Cuneo), Ororosa Bergamo e Twin Towns Alba-Bra (Cuneo).

Nella splendida cornice dei colli delle Langhe piemontesi, tra pregiati vigneti e panorami mozzafiato sulla piana del Tanaro con lo sfondo delle Alpi Marittime, il torneo dedicato alla memoria di Riccardo Bigone (dirigente sportivo ed ex atleta di Bra che ha dedicato la sua vita alla pallacanestro) ha avuto come sedi di gara i palazzetti di La Morra e Farigliano per quanto riguarda l’Under 13 femminile. Ma tra i partecipanti c’erano anche le categorie maschili Esordienti e Under 13, con partite giocate ad Alba e a Bra. In tutto circa 400 atleti che lunedì alle 13, al momento della premiazione, si sono riuniti a Pollenzo, località di origine romana alle porte di Bra. La cerimonia ha avuto per teatro piazza Vittorio Emanuele, monumentale spazio patrimonio mondiale Unesco, dove ha sede la celebre Università del Gusto (Scienze gastronomiche) promossa da Carlo Petrini di Slow Food. E’ lì che, applauditissime e festanti, le ragazze dell’Assigeco Piacenza Under 13, accompagnate dall’allenatore Merli e dal dirigente Stefano Fornaroli, sono salite sul palco dove si sono viste consegnare la coppa, oltre a una maglietta per ciascuna in ricordo del torneo.