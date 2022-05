Gas Sales, Scanferla e Recine convocati in azzurro per la Nations League

Grande soddisfazione in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per la convocazione in azzurro di due giocatori biancorossi: ci sono infatti anche lo schiacciatore Francesco Recine e Leonardo Scanferla nella lista dei 25 – chiamati a raccolta dal ct Ferdinando De Giorgi – che il prossimo giugno disputeranno la Volleyball Nations League.

La lista dei 25 azzurri divisi per ruolo

Alzatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli, Paolo Porro, Marco Falaschi

Centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Lorenzo Cortesia, Fabio Ricci, Marco Vitelli, Roberto Russo, Leandro Mosca.

Libero: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla, Alessandro Piccinelli

Schiacciatori: Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Mattia Bottolo, Francesco Recine, Oreste Cavuto, Davide Gardini, Fabrizio Gironi

Opposti: Giulio Pinali, Yuri Romanò, Ivan Zaytsev, Tommaso Stefani