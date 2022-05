Addio a Lodovico Marenghi, figura storica e grande amico del Piacenza Baseball

Lutto nel mondo del Piacenza Baseball. Nelle scorse ore si è spento Lodovico Marenghi, 81 anni, grande amico del baseball piacentino e non solo. Marenghi, che fino all’ultimo è rimasto vicino a quelli che per tutta una vita sono stati i suoi colori (alla vigilia di Pasqua era regolarmente sulle tribune del De Benedetti ad applaudire la squadra) se n’è andato dopo aver lottato con una lunga malattia.

Fin dagli anni Ottanta ha rappresentato uno dei punti di riferimento per il baseball biancorosso, insieme alla sua famiglia: la moglie Silvana, instancabile cuoca scomparsa qualche anno fa, e il figlio Alberto, per 246 volte in campo con la maglia di Piacenza tra Serie B e A2. Innumerevoli le domeniche spese sui “diamanti” per una passione che lo ha portato ad allenare generazioni di ragazze nel softball, a Piacenza e nella vicina Codogno.

“Con lui – si legge in un comunicato diffuso dal club – se ne va un piccolo pezzo dei cinquant’anni di vita del Piacenza Baseball. Tutta la società, a partire dal presidente Imberti, i dirigenti, tecnici e gli atleti porgono ai familiari sincere condoglianze”.

In occasione della partita casalinga di domenica contro la Catalana Alghero verrà osservato un minuto di silenzio in suo onore.