Gas Sales contro Milano per chiudere al primo posto il girone playoff Challenge

La Gas sales Bluenergy chiude il girone dei playoff 5° posto stasera (ore 20.30) al PalaLido contro l’Allianz Milano, formazione guidata da coach Piazza. Già certa di essere tra le semifinaliste e giocare sabato prossimo in casa la sua gara, la formazione biancorossa stasera scende in campo per consolidare il primo posto insidiato da Cisterna distante due lunghezze dai nostri. Un primo posto in classifica che oltre a garantire la gara casalinga di semifinale (già certa anche se si arriva secondi), garantirebbe di giocare al PalaBanca anche l’eventuale finale in programma il 12 maggio che assegnerà alla vincitrice il pass per la prossima Challenge Cup. Lasciata per strada con Verona la possibilità di chiudere il discorso leadership con una giornata di anticipo i biancorossi cercano a Milano di calare il quinto successo consecutivo che se arrivasse anche al tie-break chiuderebbe ogni possibilità a Cisterna che da parte sua se la dovrà vedere con Verona ancora lì in lotta per potere entrare tra le quattro finaliste.

A Milano la formazione biancorossa ci arriva con qualche cerotto di troppo. Tondo è out, Rossard ogni giorno pare accusare un problema fisico, da due partite è al palo e di fatto non effettua neppure il riscaldamento, Stern nell’ultima gara con Verona era in panca ma inutilizzabile per un problema fisico. Insomma, uomini contati per coach Bernardi sia in allenamento che partita. Miano dopo due sconfitte nelle prime due giornate ha rialzato la testa mettendo a segno due vittorie ed ora è lì a difendere dall’attacco di Verona quella posizione in classifica che gli permetterebbe di giocare le semifinali.

PROGRAMMA QUINTA GIORNATA

Monza – Taranto Cisterna – Verona Milano – Gas Sales Bluenergy

CLASSIFICA

Gas Sales Bluenergy p. 11; Cisterna 9; Milano e Monza 6; Verona 4; Taranto 0.

VOLLEY PIACENZA, PUNTATA RIMANDATA

Appuntamento rimandato questa settimana per “Volley Piacenza #atuttogas”, che tornerà in onda su Telelibertà giovedì sera alle ore 21.10. La trasmissione di approfondimento di Marcello Tassi aspetta dunque i propri appassionati tra due giorni per parlare del cammino della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: si analizzerà la gara che i biancorossi giocheranno questa sera contro Milano e comincerà la marcia di avvicinamento verso la semifinale in programma sabato sera al Palabanca.