La Gas Sales batte anche Milano e chiude al 1° posto. Ora testa alla semifinale

Con il 3-1 esterno rifilato questa sera a Milano, la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza fa cinque su cinque in questi playoff Challenge, chiude al primo posto il gironcino (piazzamento che le consentirà di giocare l’eventuale finale del 12 maggio al PalaBanca) ma soprattutto dimostra di aver una mentalità e una continuità di gioco che in regular season erano state chimera e che le consentono di presentarsi con grande ottimismo all’appuntamento di sabato prossimo. Alle 20.30 al PalaBanca i ragazzi di Bernardi sono infatti attesi dalla semifinale.

Per quanto riguarda la sfida con l’Allianz, brava la Gas Sales a rimontare una sfida apertasi malissimo. Il primo set, infatti, è stato davvero senza storia. Milano, grazie al fondamentale d’attacco (i meneghini chiudono con il 68% di precisione offensiva), ha dominato chiudendo 25-20.

Piacenza, sin qui piuttosto imprecisa, si è risvegliata nel secondo parziale dando vita ad una avvincente battaglia punto a punto che si conclude solamente ai vantaggi in favore dei biancorossi. I ragazzi di Bernardi, trascinati da un super Lagumdzija e dalla sapiente regia di capitan Brizard, hanno avuto la meglio per 27-29.

Altrettanto combattuto e spettacolare anche il terzo set, contraddistinto da una grande pallavolo da una parte e dall’altra e da continui sorpassi e controsorpassi. È ancora una volta Piacenza a spuntarla, sospinta dal solito Lagumdzija, da una grande prestazione offensiva di Recine e da una ricezione perfetta che supera il 60%: i piacentini chiudono 23-25.

Nel quarto periodo Milano mette avanti la testa in avvio, salvo poi crollare di fronte agli straordinari attacchi dei martelli biancorossi: la vittoria è servita, Piacenza vince anche il quarto set per 19-25.

Premio di Mvp al centrale Edoardo Caneschi.

VOLLEY PIACENZA, PUNTATA RIMANDATA A GIOVEDI’

Appuntamento rimandato questa settimana per “Volley Piacenza #atuttogas”, che tornerà in onda su Telelibertà giovedì sera alle ore 21.10. La trasmissione di approfondimento di Marcello Tassi aspetta dunque i propri appassionati tra due giorni per parlare del cammino della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: si analizzerà la gara che i biancorossi giocheranno questa sera contro Milano e comincerà la marcia di avvicinamento verso la semifinale in programma sabato sera al Palabanca.