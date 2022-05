Piace-Scazzola, la storia d’amore verso la fine? A breve l’incontro in via Gorra

E’ previsto per i prossimi giorni l’incontro tra mister Cristiano Scazzola e la dirigenza del Piacenza Calcio. Per nulla scontata la permanenza del tecnico di Loano sulla panchina biancorossa, nonostante l’allenatore ex Pro Vercelli vanti un ulteriore anno di contratto. Le indiscrezioni delle ultime ore sembrano infatti indirizzate verso un divorzio consensuale, ma per un quadro più completo e soprattutto definitivo, sarà necessario attendere l’incontro tra le parti fissato già nelle prossime ore.

Ieri sera, nella consueta puntata del lunedì di Zona Calcio in onda su Telelibertà, il mister ligure è stato sibillino: “Ho un altro anno di contratto” ha affermato rispondendo alle domande dei giornalisti. “Ma è chiaro che dovrò incontrare la dirigenza e discutere del futuro”.