“Insieme per il Cavo”: il 21 maggio giornata di sport nel ricordo di Andrea Cavanna

Una giornata in nome dell’amicizia è quella organizzata per sabato 21 maggio dalla società calcistica San Giuseppe per ricordare Andrea Cavanna, il 31enne morto in un incidente avvenuto lo scorso febbraio a Podenzano. Una tragedia ancora viva. Cavanna era un giocatore del San Giuseppe calcio che ha organizzato l’evento per ricordare l’amico prematuramente scomparso. Sono previste partite di calcio e street food al centro sportivo di via Gianelli che da poche settimane porta il suo nome.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà