Basket Serie A2, per i playoff l’Assigeco Piacenza si regala Verners Kohs

Rinforzo last-minute per l’Assigeco Piacenza in vista dei play off di serie A2 maschile. La società del presidente Franco Curioni ha annunciato l’arrivo di Verners Edgars Kohs, ala grande lettone che ha disputato la stagione con la Vanoli Cremona nella massima serie italiana. Alla luce delle perduranti assenze di Carr e Cesana, il sodalizio biancorossoblù ha deciso di aggiungere un tassello nel roster a disposizione di coach Stefano Salieri, che avrà dunque una freccia in più nell’arco in vista della serie dei quarti di finale contro Ferrara che partirà domenica al PalaBanca.

“Al Campus di Codogno – le prime parole di Kohs, 24 anni – c’è tutto quello di cui un giocatore ha bisogno, dalla sala pesi al palazzetto e lo spogliatoio, il posto ideale per stare con i compagni di squadra. Sono contento di essere arrivato all’Assigeco, questa scelta mi permette di restare ancora in Italia inseguendo una nuova opportunità per chiudere la stagione, finora poco felice, in modo positivo e, magari, trovare una nuova occasione per la serie A del prossimo anno. Purtroppo, con la Vanoli il campionato non è finito come avremmo voluto e non siamo riusciti a rimanere in categoria. Questa avventura – conclude il giocatore – ha rappresentato la mia prima volta in Italia, un’esperienza nuova e interessante a un livello molto alto, maggiore rispetto a quello vissuto in precedenza. Ho imparato molto”.

La serie Assigeco-Ferrara si aprirà domenica alle 18 al PalaBanca con gara 1, con lo stesso impianto che ospiterà il secondo atto martedì alle 20,30. Gara 3, venerdì 13 maggio alle 20,30 nella città estense, con lo stesso parquet che domenica 15 ospiterebbe l’eventuale gara 4 alle 18. La quinta sfida, eventuale, si giocherebbe mercoledì 18 alle 20,30 al PalaBanca.